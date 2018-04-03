مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم إقدامه على دهس في الضفة

توفي شاب فلسطيني متأثرا بجروحه جراء إطلاق نار إسرائيلي عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مفرق مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة "معا" أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشاب بعد أن اصطدمت سيارته بمحطة لانتظار الحافلات، بذريعة محاولته دهس المنتظرين عندها.

وأشارت إلى أن الشاب الفلسطيني أصيب بجروح خطيرة، وأعلن بعد وقت قصير عن وفاته متأثرا بجروحه، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين أو ركاب المحطة.

#صور من مكان عملية اطلاق النار على مركبة فلسطينية وإصابة السائق قرب مستوطنة "ارئيل" قرب نابلس قبل قليل.#هنا_القدسpic.twitter.com/jo3gtWxVja — قناة هنا القدس (@honaalqudstv) 3 апреля 2018 г.

وقالت مصادر إسرائيلية إن "سائق المركبة قاد سيارته مسرعا باتجاه المحطة ما اضطر الأمن الإسرائيلي لإطلاق النار عليه"، واعتبرت المصادر الإسرائيلية لاحقا الحادثة جنائية لا عملية دهس.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله