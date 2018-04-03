وزير الإعلام الكويتي يأمر بإزالة المجسمات من سطح القصر الأحمر

أمر وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري بإزالة مجسمات وضعت فوق القصر الأحمر بمنطقة الجهراء، وإحالة المتسببين في ذلك إلى التحقيق.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن الجبري تشديده على أن "وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحرصان أشد الحرص على مراعاة الذوق العام والحفاظ على العادات المتوارثة والأعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف".

ابي اعرف من اللي اقترح عليهم وضع مجسمات ليس مكانها ....القصر الاحمر ... pic.twitter.com/DBL17Yz0Zo — 🇰🇼حامد الهاملي (@hamad_al_hamle) April 2, 2018

ونُقل عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قوله: "لن نقبل بالتجاوزات من أي شخص أياً كان، وسيتم فتح تحقيق بالواقعة للوقوف على الحقائق والتفاصيل وأن هذا التجاوز لن يمر مرور الكرام".

بالفيديو - مجسمات غريبة في «القصر الأحمر».. وتماثيل عارية على سطحهhttps://t.co/a8eT4sOEW1pic.twitter.com/WkTjQwwQew — تلفزيون القبس (@alqabas_tv) April 2, 2018

المصدر: الجريدة + تويتر

محمد الطاهر