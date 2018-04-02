الحمد الله: سنذهب إلى غزة بعد تسلم مسؤولياتنا الكاملة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن حكومته لا تقبل بالذهاب إلى قطاع غزة إلا بعد تسلم جميع المسؤوليات في القطاع دفعة واحدة.

وقال الحمد الله: "من الآن فصاعدا لن نذهب (إلى غزة) إلا بتسلم كل مسؤولياتنا الكاملة. سلمونا كل شيء ونحن جاهزون لاستلام مسؤولياتنا كاملة، ولن نقبل بغير ذلك."

وأوضح الحمد الله أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أكد على "مسألة تسلم المسؤوليات كاملة.. الجباية.. الموظفين.. كل شيء.. لن يكون اليوم الأمن وغدا الزراعة وبعد ذلك المعابر لا.. بل يسلم الجميع في نفس اللحظة".

من جانبه كتب المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري في تغريدة على توتير: "اشتراطات الحمد الله ولغته الاستعلائية ضد غزة تعكس مواقفه الإجرامية ضد أهلها وتنكره لدماء شهدائها"، مضيفا "غزة لا يشرفها من تلوثت أيديهم مع الاحتلال في خنقها".

وكان عباس قد صرح بعد محاولة اغتيال الحمد الله خلال زيارته الأخيرة للقطاع، بأن على حركة حماس الاختيار بين تسليم مسؤولية القطاع كاملة إلى الحكومة أو أن تتحمل هي المسؤولية ولكنه لم يحدد وقتا لذلك.

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة