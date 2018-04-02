التحالف العربي يرصد صاروخا أطلقه الحوثيون تجاه ظهران

أكد التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي التابعة له، رصدت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الأراضي السعودية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ أطلق من داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة، باتجاه ظهران جنوبي السعودية.

وقال: "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وكان سقوطه داخل الأراضي اليمنية على مسافة 1.75 كم من الحدود الجنوبية للمملكة".

قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في #اليمن : إطلاق صاروخ باليستي باتجاه ظهران الجنوب وسقوطه بالأراضي اليمنية بالقرب من الحدود الجنوبية.https://t.co/bmFYqmdqFq#واسpic.twitter.com/3edACuEb2h — واس (@spagov) 2 апреля 2018 г.

وأضاف المالكي: "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني، في تحد واضح وصريح لخرق القرارين الأمميين (2216) و(2231) بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي.. إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

المصدر: واس