التحالف العربي: استهدفنا مخزنا للأسلحة في الحديدة اليمنية

أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية، بأن قوات التحالف العربي استهدفت مخزنا للأسلحة في مدينة الصالح التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكان مراسلنا في اليمن قال في وقت سابق، إن التحالف العربي شن غارتين على مخيمات للنازحين في محافظة الحديدة اليمنية، أسفرتا عن سقوط 12 قتيلا من النازحين.

وذكر المراسل أن الغارتين استهدفتا مدينة الصالح في محافظة الحديدة، وأن النازحين المستهدفين فيها من مدينة حيس، ومن بين القتلى 7 أطفال بالإضافة إلى عدد من النساء.

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من جانب آخر، نقل موقع "المشهد اليمني"، عن مصادر محلية، قولها إن "غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي يعتقد أنها خاطئة، استهدفت اليوم الاثنين، تجمعات للنازحين في محافظة الحديدة غربي اليمن".

ووفقا لهذه المصادر، فقد "سقط قتلى وجرحى من المدنيين جراء الغارات التي استهدفت المخيم".

المصدر: وكالات