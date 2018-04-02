الدفاع الروسية: خروج 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء الهدن الإنسانية

أكد المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا خروج أكثر من 154 ألف شخص من غوطة دمشق الشرقية منذ بدء الهدنات الإنسانية في سوريا.

وقال رئيس مركز المصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين:"منذ 28 فبراير الماضي غادر 30376 شخص مدينة دوما​،​. وإجمالا منذ بدء الهدنة الإنسانية، خرج 154286 شخص من منطقة الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المساعدة الروسي".

وأكد مواصلة خروج المسلحين مع أفراد عائلاتهم من دوما عبر ممر مخيم الوافدين لليوم الثاني على التوالي، وأنه تم نقلهم إلى بلدة قلعة المضيق بمحافظة إدلب.

وكان يفيتوشينقو قال إنه على المسلحين عند خروجهم من دوما تقديم خرائط لحقول الألغام والأنفاق وتطهير المباني من الألغام وإزالة الحواجز بموجب مطالبات الجانب الروسي.

المصدر: إنترفاكس

إينا أسالخانوفا