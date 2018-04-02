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الدفاع الروسية: خروج نحو 1146 مسلحا مع أفراد عائلاتهم من دوما بالغوطة الشرقية خلال 24 ساعة الماضية

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الدفاع الروسية: خروج نحو 1146 مسلحا مع أفراد عائلاتهم من دوما بالغوطة الشرقية خلال 24 ساعة الماضية
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يتبع..

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