السفير الروسي في صنعاء: المبعوث الأممي مصمم على تحقيق تسوية عاجلة

اعتبر السفير الروسي في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، أن المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيتث، أظهر سعيا جديا إلى تحقيق تسوية للأزمة في البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقال ديدوشكين: "التقيت مبعوث الأمم المتحدة الخاص في الرياض وأقيّم سعيه إلى تسوية الأزمة اليمنية بـ الجدي بما فيه الكفاية، إنه يحدد التوصل إلى التسوية في أسرع وقت هدفا له، خدمة لمصالح جميع الأطراف المعنية بغية التوصل إلى اتفاق شامل مستقبلا".

وأضاف: "من المتوقع أن يعقد غريفيتث، في أبريل القادم، مؤتمرا في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، سيقدم خلاله تقييماته الأولى لإمكانيات إيجاد حل للأزمة وسيعرض خريطة الطريق".

من جانبه، كان الدبلوماسي البريطاني غريفيتث الذي عين مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن خلافا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن في ختام زيارته لصنعاء والرياض الأسبوع الماضي، حيث أجرى مباحثات مع ممثلين عن القوى السياسية المشاركة في النزاع، أنه "لاحظ جهودا لوقف الحرب"، وأكد استعداده للعمل "مع جميع الأطراف" من أجل تحقيق الهدف المنشود.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا