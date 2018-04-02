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قناة سعودية تحل إدارتها بعد "مشهد العزاء" اللإنساني

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قناة سعودية تحل إدارتها بعد
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تسبب مشهد بثته قناة "بداية" السعودية على الهواء مباشرة، بموجه من الغضب بين المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وبثت القناة مشهدا مباشرا يظهر إعلان مذيع القناة محسن بن تركي حالة وفاة والد المتسابق إبراهيم العواد على الهواء مباشرة، الأمر الذي أثار الرأي العام.

وتسبب الحادث بموجة غضب شديدة بين رواد التواصل الاجتماعي.

وسارعت القناة إلى إعلان اعتذارها وإيقاف موظفيها وفتح تحقيق في الواقعة، وفصل المتسببين في المشهد، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ولفتت القناة لاحقا إلى تعيين كل من فواز الحارثي مديرا للقناة، وفيصل الهويمل مديرا لإدارة المحتوى، واستمرارها في "تأدية رسالتها ومنهجها والتزامها بثوابت الدين والأنظمة والقوانين، وحرصها على المهنية الإعلامية".

المصدر: سبق

أحمد باديان

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