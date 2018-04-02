قناة سعودية تحل إدارتها بعد "مشهد العزاء" اللإنساني

تسبب مشهد بثته قناة "بداية" السعودية على الهواء مباشرة، بموجه من الغضب بين المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وبثت القناة مشهدا مباشرا يظهر إعلان مذيع القناة محسن بن تركي حالة وفاة والد المتسابق إبراهيم العواد على الهواء مباشرة، الأمر الذي أثار الرأي العام.

أتمنى محاسبة هذه القناة كونها أثبتت سُخفها وامتهانها لمشاعر الناس في سبيل البحث عن الشهرة والأضواء. أي بشرٍ هم؟. أساليب رخيصة. #بدايه_تتاجر_بمشاعر_المتسابقينpic.twitter.com/xHggQ5t2N4 — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) ٣١ مارس، ٢٠١٨

وتسبب الحادث بموجة غضب شديدة بين رواد التواصل الاجتماعي.

اعتقد انه يمكنني الجزم بان ما قامت به قناة بداية في المشهد المتداول هو أوطى شيء شاهدته في التلفزيون العربي.

الشخص اللي بيبلغه بالخبر المحزن مشخّص ومرسم، ومستقبل الكاميرة، ومهتم في الزاوية، عشان يبلغه قدام الناس ان ابوه مات.

وضاعة اللقطة وتخطيطها وتنفيذها لا يمكن ان تصفها الكلمات. — راكان العسيري (@RaKaN_Asiri) ١ أبريل، ٢٠١٨

#فواز_الحارثي_مدير_قناه_بدايه

المشكله ماهي في المدير

المشكله في فكرة القناه ومبدأها👌🏻

اغلاقها الحل الأمثل — Abu.mreef (@abu_mreef) ٢ أبريل، ٢٠١٨

وسارعت القناة إلى إعلان اعتذارها وإيقاف موظفيها وفتح تحقيق في الواقعة، وفصل المتسببين في المشهد، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

قررت قناة بداية ما يلي :

اولاً فصل المتسببين وحل ادارة القناة

ثانياً تعيين كل من

الاستاذ فواز الحارثي مديراً للقناة

والاستاذ فيصل الهويمل مديرا لادارة المحتوى#قرارات_قناه_بدايه🌟. pic.twitter.com/84dj6rQxAw — بداية (@BedayaTv) ١ أبريل، ٢٠١٨

ولفتت القناة لاحقا إلى تعيين كل من فواز الحارثي مديرا للقناة، وفيصل الهويمل مديرا لإدارة المحتوى، واستمرارها في "تأدية رسالتها ومنهجها والتزامها بثوابت الدين والأنظمة والقوانين، وحرصها على المهنية الإعلامية".

المصدر: سبق

أحمد باديان