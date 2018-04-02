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الجيش السوري يسيطر على قرى بريف حماة الجنوبي الشرقي

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يسيطر على قرى بريف حماة الجنوبي الشرقي
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سيطرت وحدات من الجيش السوري اليوم الاثنين بشكل كامل على قرى تقسيس والعمارة والجومقلية في ريف حماة الجنوبي الشرقي وسط سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وحدات من الجيش السوري دخلت بلدة تقسيس وسط ترحيب حار من الأهالي دون أي اشتباك بعد أن قام الأهالي بطرد المسلحين من البلدة.

وذكرت جريدة الوطن السورية أن الأهالي في مورك بريف حماة الشمالي يتظاهرون ضد المسلحين ويناشدون الجيش للتدخل وطرد المسلحين من مدينتهم.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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