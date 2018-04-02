الجيش السوري يسيطر على قرى بريف حماة الجنوبي الشرقي

سيطرت وحدات من الجيش السوري اليوم الاثنين بشكل كامل على قرى تقسيس والعمارة والجومقلية في ريف حماة الجنوبي الشرقي وسط سوريا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وحدات من الجيش السوري دخلت بلدة تقسيس وسط ترحيب حار من الأهالي دون أي اشتباك بعد أن قام الأهالي بطرد المسلحين من البلدة.

وزارة الدفاع السورية:وحدات من الجيش السوري تدخل إلى بلدة #تقسيس بريف #حماة الجنوبي الشرقي وسط ترحيب كبير من الأهالي والهتافات للرئيس بشار الأسد والقوات المسلحة العربية السورية، وذلك دون أي اشتباك مع المسلحين بعد أن قام الأهالي بطردهم من البلدة.#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 2 апреля 2018 г.

وذكرت جريدة الوطن السورية أن الأهالي في مورك بريف حماة الشمالي يتظاهرون ضد المسلحين ويناشدون الجيش للتدخل وطرد المسلحين من مدينتهم.

#الجيش_السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يبسطون سيطرتهم بشكل كامل على قرى تقسيس والعمارة والجومقلية بريف #حماه الجنوبي الشرقي.#الاعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 2 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله