حفيد العاهل البحريني يبارك لسوريا نصرها في الغوطة الشرقية

تناقلت وسائل الإعلام مباركة عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين لسوريا، بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

وكتب عبد الله بن محمد آل خليفة في تويتر: "مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش السوري في الغوطة الشرقية".

مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش العربي السوري وعودت اراضيها في الغوطة من رجس الارهاب والمتأمرين — عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) 31 марта 2018 г.

نبارك لسوريا واهلها النصر على الارهاب الذي مدرج عالميآ يقولون تبارك لايران ..! طيب عفرين والجيش الحر تبع تركيا ليش الصمت والمباركه لهم .!! شدخلنا في ايران او تركيا نقول سوريا العربيه ..! — عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) 31 марта 2018 г.

راح تعود العلاقات والسفارات في سوريا تدريجي قريبآ من دول كثيره والبعض لا زال يردح في كوكب اخر قلنا انتهى الفلم ..! — عبدالله بن محمد آل خليفة (@a_m_alkalifa) 1 апреля 2018 г.

ولم يتسن لنا التأكد من حقيقة هذا الحساب الذي يحمل اسم عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين، علما أن عدد روّاد هذا الحساب يتجاوز 350 ألف متابع.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله