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حفيد العاهل البحريني يبارك لسوريا نصرها في الغوطة الشرقية

أخبار العالم العربي

حفيد العاهل البحريني يبارك لسوريا نصرها في الغوطة الشرقية
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تناقلت وسائل الإعلام مباركة عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين لسوريا، بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب.

وكتب عبد الله بن محمد آل خليفة في تويتر: "مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش السوري في الغوطة الشرقية".

 ولم يتسن لنا التأكد من حقيقة هذا الحساب الذي يحمل اسم عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين، علما أن عدد روّاد هذا الحساب يتجاوز 350 ألف متابع.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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