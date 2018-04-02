مع تقدم التسوية في الغوطة.. الأنظار تتجه إلى القلمون

تحدثت مصادر كثيرة عن رغبة الجيش السوري في تكرار تجربة الغوطة الشرقية في القلمون الشرقي، بتخيير المسلحين هناك بين إلقاء سلاحهم أو الخروج، مع التلويح بالحرب في حال رفضهم الشروط.

وأفادت مواقع سورية موالية ومعارضة بأن اجتماعا عقد أمس الأحد بين وفد من الجيش السوري والعسكريين الروس من جهة، وممثلين عن الفصائل المسلحة والمجتمع الأهلي والمدني في القلمون الشرقي، طرح خلاله الجيش رؤية السلطات لتسوية وضع بلدات المنطقة.

ووفقا للمصادر، فإن شروط الحكومة تتضمن المطالبة بتسليم الفصائل أسلحتها للجيش والقبول بـ"الصلح وتسوية الوضع" أو الخروج نحو وجهة تركت لهم الحرية باختيارها، أما "من يرغب في الصلح أو الرحيل فليس أمامه إلا الحرب".

#القلمون_الشرقي#مفاوضات

انتهت الجلسة في المحطة الحرارية مابين الوفد المدني و الجانب الروسي مع ممثلين عن النظام.

كما تم في نهاية الاجتماع صياغة رسالة لايصالها الى الفصائل بانتظار الرد عليها يوم الاربعاء القادم

الرسالة لا تحمل اي تهديد انما هي طرح لرؤية النظام حول مدن القلمون pic.twitter.com/mB4b37piVZ — wessam Alkholy (@wessam_ko) April 1, 2018

وذكر موقع "سمارت" المعارض أن الجيش أمهل الفصائل للجواب حتى موعد أقصاه الأربعاء المقبل.

وأضاف أن اجتماعا سيعقد بين ممثلين عن الفصائل والمجتمع الأهلي في القلمون الشرقي، لتباحث شروط الحكومة، وسط توقعات بعدم موافقة قادة الفصائل في بلدات الضمير والرحيبة وجيرود وغيرها، على عرض المصالحة، لافتا إلى رفضها في مرات سابقة لعروض مماثلة.

في ظل هذه الأجواء، سارع أبو آدم القلموني، قائد "جبهة تحرير سوريا" في منطقة القلمون الشرقي، إلى تأكيد رفضه أي حلول تنتهي بخروج المعارضين من مناطقهم وترحيلهم باتجاه الشمال السوري، وهو ما أعلنه تنظيم "أحرار الشام" أيضا.

يقول تعالى " يَا أيُّها الَّذِينَ آمنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَبأ فَتَبَيَّنُوا "



يسعى بعض المرجفين لنشر شائعات عن نيتنا ترك أرضنا التي قدَّمنا على أسوارها خيرة رجالنا فنقول اننا متجذرون في أرضنا ثابتون على مبادئنا و إننا جسد واحد مع باقي فصائل المنطقة في قرارنا بإذن اللّه . — أبو آدم (@abu_adam_2) March 31, 2018

#القلمون_الشرقي

القيادي في أحرار الشام ينفي ما يتم تداوله عبر أحد الحسابات المزورة باسم أبو عيسى أحرار عن نية خروجهم من القلمون هم ومن أراد الخروج

بدأ عمل الخونة على الحسابات المزورة pic.twitter.com/vSfk6Buu6g — تنسيقية الرحيبة (@ruhaibeh_q) April 1, 2018

وينتشر مسلحو فصائل عدة في القلمون الشرقي، أبرزها "فيلق الرحمن" و"جيش الإسلام" إضافة لـ"تجمع الشهيد أحمد العبدو" و"جيش أسود الشرقية".

وكان اتفاق قد أبرم في وقت سابق حول إخلاء المدن والبلدات الواقعة تحت سيطرة فصائل "الجيش الحر" وكتائب إسلامية بالقلمون الشرقي، من المقار العسكرية، توجه بموجبه المسلحون مع أسلحتهم إلى سلسلة الجبال المتاخمة.

شبح الحرب يقترب من القلمون

وتزامنا مع مفاوضات التسوية، نفذت طائرات حربية سورية أمس الأحد، هجمات أولية ضد قوات المسلحين المحاصرة في جبال القلمون الشرقية، حيث استهدفت نحو ست غارات جوية بالقنابل والصواريخ مواقع وتحركات في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، ومعظمها على قمم جبال البتراء.

#القلمون_الشرقي

مقاتلات النظام تشن عدة غارات على جبال القلمون الشرقي. pic.twitter.com/KVNZwzPVdu — تنسيقية الرحيبة (@ruhaibeh_q) April 1, 2018

ووضع موقع "المصدر" السوري الموالي هذه الغارات في سياق "الاستعدادات المبكرة من قبل الجيش العربي السوري لاقتحام المنطقة".

تجري هذه الأحداث في ظل وضع اللمسات الأخيرة على خطة التسوية في غوطة دمشق الشرقية، التي من المرجح أن يغادر بموجبها مسلحو "جيش الإسلام" معقلهم في مدينة دوما، بعد أن أخلى عناصر "فيلق الرحمن" وأحرار الشام" وغيرهما من التنظيمات مع عائلاتهم مناطق أخرى من الغوطة أواخر الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

متري سعيد