افتتاح أكاديمية تايكوندو للاجئين السوريين في الأردن

دشن رئيس اتحاد التايكوندو العالمي تشونغ وون تشوي، أمس الأحد أكاديمية للتايكوندو في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن.

وشارك في حفل افتتاح الأكاديمية التي أطلقتها المؤسسة الإنسانية الدولية للتايكواندو بالتعاون مع الاتحاد الأردني للعبة واللجنة الأولمبية الأردنية في أبريل 2016، رئيس الاتحاد الأردني الأمير راشد بن الحسين وعدد من أعضاء الاتحاد وشخصيات رياضية دولية وأردنية.

وقال رئيس اتحاد التايكوندو العالمي في كلمه الافتتاح، إن الأكاديمية ستساهم في منح الأطفال والشباب اللاجئين من كلا الجنسين فرصة لممارسة رياضة التايكوندو والاستفادة من القيم العظيمة لهذه الرياضة.

الاتحاد العالمي للتايكوندو يفتتح أكاديمية التايكوندو في مخيم للاجئين السوريين في الأردن https://t.co/VQXHQ1oODc — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) ٢ أبريل، ٢٠١٨

من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الأردني للتايكوندو إلى أن افتتاح الأكاديمية يأتي في إطار حرص الاتحاد الأردني للتايكوندو على إكساب الأطفال والشباب مهارات جديدة، تساعدهم على تفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي.

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ويضم المبنى الذي افتتح مساحة تدريب للتايكوندو مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى غرفه لتغيير الملابس، وغرفة للأنشطة التعليمية التي ستعقد بالتوازي مع دورات تدريب لهذه الرياضة.

ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات داخل الأكاديمية أكثر من 80 طفلا وشابا من المخيم تحت إشراف المدرب عاصف صباح، الذي يعتمد على مناهج خاصة تهدف إلى استيعاب كيفية ممارسة هذه اللعبة بما يتوافق مع القيم الأساسية لها، كاللعب النظيف والانضباط والتسامح.

المصدر: صحيفة الدستور الأردنية

أحمد باديان