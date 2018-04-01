انسحاب "حزب العمال الكردستاني" من سنجار العراقية

أكد قائمقام قضاء سنجار شمالي العراق فهد حامد، الانسحاب الفعلي لمسلحي حزب العمال الكردستاني من سنجار، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقية كثفت تواجدها في المنطقة.

وقال حامد: "لم يعد هناك عنصر واحد من حزب العمال الكردستاني في القضاء.. قوات الجيش والشرطة المحلية والحشد الشعبي هي من تمسك الأرض الآن، بدءا من الحدود الإدارية لسنجار على طول الطريق وصولا إلى الحدود السورية ثم إلى تل بوكا وربيعة".

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

alsumaria.tv/news

المصدر: السومرية نيوز