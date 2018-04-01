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انسحاب "حزب العمال الكردستاني" من سنجار العراقية

أخبار العالم العربي

انسحاب
Reuters
سنجار
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أكد قائمقام قضاء سنجار شمالي العراق فهد حامد، الانسحاب الفعلي لمسلحي حزب العمال الكردستاني من سنجار، مشيرا إلى أن قوات الجيش العراقية كثفت تواجدها في المنطقة.

وقال حامد: "لم يعد هناك عنصر واحد من حزب العمال الكردستاني في القضاء.. قوات الجيش والشرطة المحلية والحشد الشعبي هي من تمسك الأرض الآن، بدءا من الحدود الإدارية لسنجار على طول الطريق وصولا إلى الحدود السورية ثم إلى تل بوكا وربيعة".

alsumaria.tv/news
مقاتلو حزب العمال الكردستاني

alsumaria.tv/news
خروج مقاتلي العمال الكردستاني من سنجار
alsumaria.tv/news
العمال يغادر قضاء سنجار
alsumaria.tv/news
مقاتلو حزب العمال الكردستاني

المصدر: السومرية نيوز

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