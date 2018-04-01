بدء تنفيذ اتفاق دوما لخروج "جيش الإسلام" إلى جرابلس

أفادت مراسلتنا في دمشق ببدء تنفيذ اتفاق خروج مسلحي "جيش الإسلام" من مدينة دوما إلى جرابلس في ريف حلب.

وأضافت أن 3 حافلات تستعد لنقل أول دفعة من المسلحين هذه الليلة إلى جرابلس، علما بأن الممر المعتمد لخروج المسلحين هو معبر مخيم الوافدين الذي خرج عبره عشرات آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية في الأسابيع الماضية.

ولفتت مراسلتنا إلى أن ما يميز اتفاق دوما عن باقي الاتفاقات في بلدات الغوطة، هو تضمينه "ملف المخطوفين"، حيث يوجد آلاف المخطوفين في سجون دوما إلى الآن منذ سبع سنوات ومن جميع المحافظات السورية.

يتبع...