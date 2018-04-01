قيادي في "جيش الإسلام" ينفي الأنباء عن "اتفاق جرابلس"

نفى محمد علوش رئيس المكتب السياسي الخارجي في تنظيم "جيش الإسلام"، اتفاق "جيشه" مع الحكومة السورية والشرطة الروسية على إجلاء عناصره عن دوما إلى الشمال السوري.

ونقل موقع "عنب بلدي" عن علوش قوله في تصريح خاص اليوم الأحد، أن لجنة التفاوض أعلنت الاتفاق على إخراج الحالات الإنسانية فقط إلى الشمال السوري مع استمرار وقف إطلاق النار.

تصريح علوش جاء ردا على ما ذكرته وكالة "سانا" في وقت سابق من اليوم، حول التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج "جيش الإسلام" من دوما إلى جرابلس شمالي حلب، وتسوية أوضاع من يتبقى من عناصره، وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين لديه، إضافة إلى جثامين قتلى القوات الحكومية، وأسلحته الثقيلة والمتوسطة، وعودة كامل مؤسسات الدولة إلى المدينة.

نبأ وكالة "سانا" السورية، أكده ناشطون سوريون، وأوردوا اتفاق جرابلس ببنوده كما ذكرته الوكالة.

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لكن علوش، شدد على أنه "يجري في الوقت الراهن تنفيذ خطوة إخلاء الحالات الإنسانية، وهذه الخطوة فقط"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق أعربت وزارة الدفاع الروسية عن أملها في إمكانية الدفع بـ"جيش الإسلام" إلى وقف القتال ونزع سلاحه، بعد نجاح عمليات إجلاء مسلحي "فيلق الرحمن" و"أحرار الشام" وغيرهما من التنظيمات المسلحة والإرهابية عن الغوطة الشرقية إلى إدلب خلال الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

متري سعيد