البابا فرانسيس يترأس قداس عيد القيامة بالفاتيكان

ترأس بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، قداسا في الهواء الطلق وأطلق رسالة سلام عالمية ومباركات بمناسبة عيد الفصح.

ويحتفل المسيحيون في عيد الفصح بقيامة المسيح عيسى، وهو العيد الأكثر أهمية في الديانة المسيحية.

وبدأ القداس صباح اليوم في روما، بساحة القديس بطرس التي تم تزيينها بـ50 ألفا من النباتات والزهور الهولندية.

وكتب بابا الفاتيكان، رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.3 مليار كاثوليكيا في العالم، في تغريدة على "تويتر"، يولد الإيمان لدينا في صباح الفصح: المسيح حي! هذه التجربة في قلب الرسالة المسيحية.

ومن المتوقع أن يحضر القداس عشرات الكرادلة والأساقفة وغيرهم من القساوسة ذوي الرتب الرفيعة مع عشرات الآلاف من المسيحيين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله