مقتل 3 تفحّماً وإصابة آخرين في نجران السعودية

قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر حريق ضخم هبّ في محال تجارية عند تقاطع المغرة غربي نجران في السعودية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، أن حريق المحال التجارية في حي مراطة، كان نتيجة لاصطدام شاحنة محملة بالبلاط بالمجمع التجاري هناك.

ونجم عن الحادث تفحّم السائق واثنين من العاملين، وإصابة مقيمين آخرين من الجنسيتين الهندية والسودانية، تم نقلهما إلى المستشفى.

شاهد.. تريلة نقل تقتحم مجمع تجاري في تقاطع المغرة غرب #نجران ، وذلك بعد أن فقد السائق السيطرة على المكابح أثناء نزوله من المنحدر ونتج عن الحريق وفاة شخصين من العمالة الآسيوية وعدد من الإصابات وأضرار مادية كبيرة. pic.twitter.com/8QhU8RS4nS — نجران اليوم (@NajranToday) 31 марта 2018 г.

#حدث_عاجل



باشر مدني #نجران حادثة حريق في محلات تجارية بحي مراطة نتيجة اصطدام شاحنة محملة بالبلاط بها، ونتج عنه ثلاثة وفيات وإصابة اثنين وتم نقلهم إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر . pic.twitter.com/nhbvECYOF2 — حدث عاجل (@hadath24_) 31 марта 2018 г.

وتسبب الحادث في أضرار مادية كبيرة بالمكان، فيما عبّر الأهالي عن غضبهم من تكرار الحوادث، خاصة في ظل المطالبات العديدة بمنع استخدام الشاحنات للطريق نظرا لخطورته.

المصدر: عكاظ

نتاليا عبدالله