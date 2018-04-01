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مقتل 3 تفحّماً وإصابة آخرين في نجران السعودية

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مقتل 3 تفحّماً وإصابة آخرين في نجران السعودية
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قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون إثر حريق ضخم هبّ في محال تجارية عند تقاطع المغرة غربي نجران في السعودية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، أن حريق المحال التجارية في حي مراطة، كان نتيجة لاصطدام شاحنة محملة بالبلاط بالمجمع التجاري هناك.

ونجم عن الحادث تفحّم السائق واثنين من العاملين، وإصابة مقيمين آخرين من الجنسيتين الهندية والسودانية، تم نقلهما إلى المستشفى.

وتسبب الحادث في أضرار مادية كبيرة بالمكان، فيما عبّر الأهالي عن غضبهم من تكرار الحوادث، خاصة في ظل المطالبات العديدة بمنع استخدام الشاحنات للطريق نظرا لخطورته.

المصدر: عكاظ

نتاليا عبدالله 

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