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روحاني إلى تركيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع بوتين وأردوغان

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روحاني إلى تركيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع بوتين وأردوغان
Reuters Sputnik Photo Agency
روحاني إلى تركيا للمشاركة في القمة الثلاثية مع بوتين وأردوغان
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يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إلى تركيا للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية مع الرئيسين بوتين وأردوغان.

 ونقلت وكالة "تسنيم" عن مساعد العلاقات الإعلامية في مكتب رئاسة الجمهورية برويز إسماعيلي أن روحاني سيشارك في 3 أبريل خلال هذه الزيارة في القمة الثلاثية حول سوريا وسيلقي كلمة خلال الاجتماع.

وقال إسماعيلي إن روحاني سيعقد اجتماعا ثنائيا مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث العلاقات الثنائية والتّعاون الإقليمي والدولي بين إيران وتركيا وروسيا.

وتعقد قمة أنقرة الثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا في إطار محادثات أستانا واستكمالا للمفاوضات الثلاثية حول سوريا والتي كان آخرها مؤتمر سوتشي في روسيا.

المصدر: تسنيم

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