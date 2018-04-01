فصل المعتكفين عن المصلين في المسجد النبوي

صادق أمير منطقة المدينة المنورة على مشروع تهيئة سطح المسجد النبوي الشريف للمعتكفين، وتخصيص الدور الأرضي من المسجد النبوي للصلاة فقط وذلك بدءا من شهر رمضان القادم.

وأشار موقع "عكاظ" الإخباري السعودي إلى أن أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس لجنة الحج فيها اعتّمد توصية اللجنة بشأن مشروع تهيئة سطح المسجد النبوي، وتخصيص الدور الأرضي من المسجد للصلاة فقط بدءا من شهر رمضان القادم بعد اكتمال المرحلة الأولى للمشروع، بطاقة استيعابية تتسع لـ 10 آلاف معتكف.

إقرأ المزيد

وشدد الأمير في اجتماع لجنة الحج بالمدينة على الجهات المعنية بالعمل على معالجة السلبيات الناتجة عن بعض السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المعتكفين من زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، من بينها إدخال الأمتعة الشخصية إلى المسجد ووضعها في أماكن غير مناسبة، والنوم في المسجد ومضايقة المصلين.

وأصدر توجيهات بتشكيل فريق عمل يتولى وضع آلية متكاملة تنظم عملية تسجيل وبقاء المعتكفين في المسجد النبوي بشهر رمضان أثناء فترة الاعتكاف.

المصدر: عكاظ

أحمد باديان