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تحرك عربي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

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تحرك عربي لعودة سوريا إلى الجامعة العربية
Reuters Amr Dalsh
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كشف نائب عراقي عن مساع عراقية عربية حثيثة لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية مؤكدا أن إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي سيسهم في استقرار حدود بلاده وتحصينها ضد الهجمات الإرهابية.

وقال النائب جاسم محمد جعفر في تصريح لوكالة "المعلومة" العراقية، إن "العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي وإعادة عضويتها في الجامعة العربية".

وأضاف: "مصر هي اللاعب الأبرز كونها حليف قوي مع روسيا وهي من تسيطر إداريا على الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف إيجابيا جدا".

وأضاف أن العراق يدعم تلك التوجهات من خلال وزارة الخارجية لارتباط استقرار الأوضاع على الحدود بعودة سوريا إلى وضعها الطبيعي، موضحا أن "تلك الدول لا يهمها بقاء بشار الأسد من عدمه"، حيث أن استقرار سوريا يصب في صالح الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

المصدر: المعلومة 

نتاليا عبدالله 

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