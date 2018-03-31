الدفاع الروسية: خروج نحو 154 ألف شخص من الغوطة من معبر الوافدين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج نحو 154 ألف شخص من الغوطة الشرقية من معبر الوافدين منذ بدء الهدن الإنسانية.

وقال مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع للوزارة، إن أكثر من 100 مدني خرجوا اليوم عبر الممر الإنساني في منطقة مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية.

وأوضح رئيس مركز المصالحة، اللواء يوري يفتوشينكو، أن الممر الإنساني الواصل من نقطة العبور في مخيم الوافدين إلى النقطة المقابلة في دوما، يواصل عمله.. وهيأت العناصر الضرورية من البنية التحتية لمساعدة السكان الذين يغادرون المنطقة".

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وأضاف المسؤول العسكري الروسي: "غادر عبر الممر منذ الـ28 فبراير، 29 ألفا و230 شخصا.. إجمالا، ومنذ بداية (الهدن الإنسانية) خرج 153140 شخصا من الغوطة الشرقية".

وأكد المركز تحرير 34 شخصا اختطفهم المسلحون خلال العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية. كما أفاد بأن أكثر من 41 ألف مسلح من فيلق الرحمن وعوائلهم غادروا الغوطة الشرقية خلال 8 أيام.

المصدر: وكالات