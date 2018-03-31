حافلة تقل مسلحين إلى إدلب تتعرض لحادث مروري في ريف حماة

أفاد مراسل RT في سوريا، بوقع حادث اصطدام حافلة صغيرة كانت ضمن قافلة تقل مسلحين بعدة سيارات مدنية على طريق بيت ياشوط – نهر البارد، بالقرب من قرية بتمازة.

وأوضح المراسل، أن الحادث وقع عند الساعة 12:35 ظهرا بالتوقيت المحلي، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص من بينهم 4 مدنيين و2 مسلحين و7 جرحى.

ونقل مراسلنا عن غرفة عمليات الشرطة السورية، إلى أن المنطقة التي وقع بها الحادث شديدة الوعورة، والسبب قد يكون ناتج عن عطل في فرامل الحافلة.

من جهتهم نشر ناشطون في المواقع الاجتماعية على الإنترنت، صورا قالوا إنها من مكان الحادث تظهر صورا لحافلات ركاب وسيارات من فرق الهلال الأحمر السوري تحاول إسعاف جرحى على الطريق.

المصدر: RT