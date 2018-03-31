الرياض تدحض أنباء عن زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى العراق

دحضت وزارة الخارجية السعودية الأنباء التي رددتها بعض وسائل الإعلام، بشأن نية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زيارة العراق.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة ولي العهد إلى العراق الشقيق".

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن ولي العهد السعودي يعتزم زيارة العاصمة العراقية بغداد قريبا.

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وتشهد العلاقات العراقية السعودية تقاربا ملحوظا بعد قرابة 3 عقود من قطع للعلاقات الدبلوماسية بينهما، إذ أعلنت بغداد والرياض في أكتوبر الماضي، عودة الرحلات الجوية بين مطارات السعودية والعراق بعد توقف دام نحو 27 سنة.

المصدر: واس + وكالات