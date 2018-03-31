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موسكو تشير إلى قرب تسليم المبعوث الأممي قائمة أعضاء لجنة الدستور السوري

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موسكو تشير إلى قرب تسليم المبعوث الأممي قائمة أعضاء لجنة الدستور السوري
Sputnik
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أعرب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف عن أمله في أن تتمكن موسكو قريبا من تسليم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا قائمة أعضاء لجنة الدستور السوري المحتملين.

وذكر غينادي غاتيلوف أنه يجري في الوقت الراهن بحث القائمة مع الحكومة السورية، وأضاف: "نأمل أن تنجز عملية التنسيق في القريب العاجل وأن يتم تسليم القائمة للموفد الدولي لكي يتمكن من مواصلة جهوده بشأنها".

وأشار إلى أن دمشق قد استلمت القائمة المذكورة من الدول الضامنة، وسيتم تسليمها لستيفان دي ميستورا بعد أن تبدي السلطات السورية رأيها في الأشخاص المشمولين في القائمة.

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وقال: "لا نعتقد أنه توجد ضرورة للتعجيل المصطنع في العملية المذكورة. المهمة تكمن في تنسيق القائمة مع كل أطراف التسوية السورية، أي الدول الضامنة والجانب السوري، قبل إرسالها إلى دي ميستورا ليواصل جهوده".

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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