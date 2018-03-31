الجيش السوري يحرر 8 مخطوفين في الغوطة الشرقية

حررت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم السبت 8 مختطفين كانت تحتجزهم المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وذكرت وكالة "سانا"، أنه تم نقل المحررين إلى أحد المستشفيات للاطمئنان على وضعهم الصحي.

وعبر المحررون عن ثقتهم بالجيش وأنهم كانوا على يقين تام بأنه سيتمكن من تحريرهم في نهاية المطاف من سطوة الجماعات المسلحة، وأشاروا إلى المعاملة القاسية التي تلقوها من المسلحين.

وحرر الجيش السوري خلال مارس الجاري 47 مختطفا كانت تحتجزهم الجماعات المسلحة في الغوطة الشرقية.

المصدر: سانا

نتاليا عبدالله