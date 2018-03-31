بالوثيقة.. الصدر يكشف عن رأيه في زيارة بن سلمان إلى العراق

شدد الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر عشية الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العراق، على ضرورة ألا يبقى العراق ساحة للصراعات الخارجية.

ونشر مكتب الصدر على موقعه الرسمي نص سؤال طرحته عليه إحدى المواطنات، والإجابة التي قدمها الصدر، إذ قال: "العراق لا يجب أن يبقى ساحة للصراع، ويجب أن ينفتح على جميع جيرانه بالسوية"، وأضاف أن "العراق بحاجة إلى حل مشاكله بحنكة وحكمة، وأن يخرج من الصراع الطائفي بأي صورة كانت".

وشدد الصدر على ضرورة أن "يزار العراق ولا يزور فقط، كما أن كل زيارة يجب أن يؤخذ بها مصلحته لا مصلحة الزائر، فقط أو مصلحة دول أخرى، وإلا لا منفعة منها"، مشيرا إلى أهمية أن "يحفظ العراق استقلاليته وعدم تدخل الآخرين بشؤونه".

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وكانت بغداد قد شهدت أمس مظاهرات في عدة مناطق احتجاجا على زيارة ولي العهد السعودي، ولمس البعض في الاحتجاجات أنها مدفوعة من قوى إقليمية تسعى لتعكير الأجواء بين بغداد والرياض.

يذكر أن الصدر كان قد زار الرياض العام الماضي والتقى هناك بولي العهد السعودي.

المصدر: وكالات