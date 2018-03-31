آخر حافلات مسلحي فيلق الرحمن تغادر الغوطة الشرقية

أفادت مراسلة RT ببدء التحضير لخروج آخر الحافلات التي تقل مسلحي فيلق الرحمن وجبهة النصرة من الغوطة الشرقية عبر منفذ عربين باتجاه إدلب شمال سوريا.

وأضافت المراسلة أن عدد الحافلات الأخيرة هو 15 حافلة، وبذلك تكون هذه المرحلة هي الأخيرة والدفعة الثامنة لخروج كافة مسلحي فيلق الرحمن.

وأكدت أن وحدات الجيش السوري ستنتشر مع خروج آخر حافلة في بلدات زملكا وعربين وجوبر وعين ترما لتمشيطها وإعلان السيطرة التامة عليها.

بدورها ذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن حافلات كبيرة تدخل تباعا إلى المنطقة المخصصة عبر ممر عربين تمهيدا لدخولها إلى مركز تجمع في بلدة عربين لإخراج المسلحين من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين وعائلاتهم إلى محافظة إدلب.

وأوضحت سانا أن سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري ترافق الحافلات أثناء دخولها إلى مناطق انتشار المسلحين للإشراف على عملية تجهيز الحافلات وإخراجها باتجاه ممر عربين حيث تفتش بشكل دقيق ومن ثم تجمع على أوتستراد حرستا للمغادرة إلى إدلب.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن تمديد الهدنة الإنسانية لخروج المسلحين المتبقين من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم من الغوطة الشرقية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن خروج عناصر "فيلق الرحمن" من عربين مستمر منذ 24 مارس الجاري، بموجب اتفاق بين مركز المصالحة وقيادة التنظيم، لافتة إلى أن نحو 6276 من المسلحين وأفراد عائلاتهم خرجوا في 141 حافلة عبر ممر إنساني إلى إدلب أمس الجمعة، ليبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم عن بلدة عربين وحدها منذ بداية الهدنات 38191 شخصا.

المصدر: RT، وكالات

نتاليا عبدالله