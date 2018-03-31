 
مباشر

من نتائج زيارة بن سلمان: الإنتاج أمريكي والصيانة سعودية

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1vy

حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" وشركة "بوينغ" الأمريكية لصيانة الطائرات الحربية.

وجاء التوقيع خلال زيارة محمد بن سلمان إلى مقر شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات في مدينة سياتل بالولايات المتحدة.

وتهدف الاتفاقية حسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية إلى تأسيس مشروع مشترك لتوطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح للطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

إقرأ المزيد
ولي العهد السعودي يلتقي ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بنيويورك ولي العهد السعودي يلتقي ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن

ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي أيضا خلال زيارته سياتل بعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة بحثا عن صفقات من شأنها أن تساهم في تنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن النفط، وتخلق فرصا تجارية ووظيفية كبيرة للمواطنين السعوديين.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة للولايات المتحدة في 20 مارس الجاري، التقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الرفيعين ووقع فيها مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات أمريكية عريقة.

المصدر: سبق

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة