من نتائج زيارة بن سلمان: الإنتاج أمريكي والصيانة سعودية

حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" وشركة "بوينغ" الأمريكية لصيانة الطائرات الحربية.

وجاء التوقيع خلال زيارة محمد بن سلمان إلى مقر شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات في مدينة سياتل بالولايات المتحدة.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتجول في مرافق شركة بوينج لصناعة الطائرات، وذلك عقب توقيع الاتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة بوينج.#محمد_بن_سلمان_في_سياتل#CrownPrinceinSeattlepic.twitter.com/R1h0zb8bFV — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ٣١ مارس، ٢٠١٨

وتهدف الاتفاقية حسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية إلى تأسيس مشروع مشترك لتوطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح للطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في السعودية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

ولي العهد يتجول في مرافق شركة بوينج لصناعة الطائرات.

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#محمد_بن_سلمان_في_سياتل

. pic.twitter.com/KTyVzaSxQM — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٣١ مارس، ٢٠١٨

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ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي أيضا خلال زيارته سياتل بعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة بحثا عن صفقات من شأنها أن تساهم في تنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن النفط، وتخلق فرصا تجارية ووظيفية كبيرة للمواطنين السعوديين.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة للولايات المتحدة في 20 مارس الجاري، التقى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعددا من المسؤولين الرفيعين ووقع فيها مجموعة من الاتفاقيات مع مؤسسات وشركات أمريكية عريقة.

المصدر: سبق

أحمد باديان