"هاوار": 30 قتيلا من "غصن الزيتون" في عفرين

أفادت وسائل إعلام كردية بمقتل 30 مسلحا على الأقل من فصيل "السلطان مراد" في عملية نوعية نفذها مقاتلون أكراد ضد الفصيل المسلح في ناحية شرا في عفرين.

وكتبت "هاوار" السبت: "نفذ مقاتلو وحدات حماية الشعب والمرأة ليلة أمس عملية نوعية استهدفت موقعا لمرتزقة ما يسمى بالسلطان مراد في قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في عفرين، أسفرت عن تدمير المقر ومقتل 30 مرتزقا على الأقل".

وأفاد مراسلنا أمس الجمعة بمقتل 4 جنود أتراك من عناصر "غصن الزيتون" بهجوم نفذته وحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة في تلة مامي غور في ناحية بلبل.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله