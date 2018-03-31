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السعودية تعترض صاروخا حوثيا فوق نجران

أخبار العالم العربي

السعودية تعترض صاروخا حوثيا فوق نجران
Reuters
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ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه نجران السعودية.

وأوضحت أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الصاروخ الحوثي قرابه الساعة 10:20 صباحا، مضيفة أن طيران التحالف قام باستهداف منصة الصاروخ وتدميرها.

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وأفاد مراسلنا في صنعاء بأن "القوة الصاروخية" للحوثيين أعلنت صباح السبت عن إطلاق صاروخ باليستي من طراز "بدر-1" على معسكر الحرس الوطني السعودي في مدينة نجران جنوب غربي السعودية على الحدود مع اليمن.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثين، عن مصدر عسكري حوثي قوله إن "الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري".

المصدر: وكالات

أحمد باديان

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