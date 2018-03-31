الدفاع الروسية: إجلاء 150 ألف مدني عن الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنات الإنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 150 ألف مدني غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء العمل بالهدن الإنسانية في الـ28 من فبراير الماضي.

وقالت الوزارة اليوم السبت: "منذ بدء الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية وبمساعدة مركز المصالحة الروسي، خرج أكثر من 150 ألف شخص من هناك"​​​.

وأشارت الوزارة إلى أن المدنيين لا يزالون مستمرين في مغادرة الغوطة الشرقية بمساعدة المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لافتة إلى أن سكان مدينة دوما هناك، يواصلون خروجهم عبر الممر الإنساني في مخيم الوافدين، وقد تم تأمين جميع الوسائل اللازمة لمساعدتهم.

وأضافت: "بمساعدة من المركز الروسي للمصالحة تستمر عودة المدنيين من المناطق المحررة من المسلحين في الغوطة الشرقية إلى سقبا، كفر بطنا، عين ترما، زملكا، حرستا، وغيرها من المناطق المحررة، في ظل توزيع المساعدات الإنسانية والأدوية عليهم".

ولفتت الوزارة إلى أنها تواصل تغطيتها المباشرة عبر الإنترنت لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية، وذلك عبر كاميرات المراقبة الموجودة في ممري "مخيم الوافدين" و"عربين" الإنسانيين.

يتبع...