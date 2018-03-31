وسائل إعلام: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بسقوط طائرة تجسس إسرئيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان.
عاجل— علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) 31 марта 2018 г.
سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار في منطقة خلة مريم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون دون معرفة اسباب سقوطها وطائرة تجسس ثانية تستهدفها بصاروخ موجه وتدمرها pic.twitter.com/fIzgydhFWd
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