وسائل إعلام: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

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سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار في منطقة خلة مريم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون دون معرفة اسباب سقوطها وطائرة تجسس ثانية تستهدفها بصاروخ موجه وتدمرها pic.twitter.com/fIzgydhFWd