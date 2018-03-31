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وسائل إعلام: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

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وسائل إعلام: سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بسقوط طائرة تجسس إسرئيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان.

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