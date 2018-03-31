سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بسقوط طائرة تجسس إسرئيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان.

ونقلت قناة الميادين عن مصادر مطلعة أن الطائرة سقطت في منطقة خلّة مريم دون معرفة أسباب سقوطها، وأن طائرة تجسس أخرى قامت باستهداف الطائرة الأولى بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.

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سقوط طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار في منطقة خلة مريم بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون دون معرفة اسباب سقوطها وطائرة تجسس ثانية تستهدفها بصاروخ موجه وتدمرها pic.twitter.com/fIzgydhFWd — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) 31 марта 2018 г.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة من دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان بسبب عطل تقني.

سقطت الليلة الماضية قطعة جوية دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب #لبنان نتيجة خلل فني. سيتم فحص الحادث. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 31 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله