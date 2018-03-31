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سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان

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سقوط طائرة تجسس إسرائيلية بلا طيار جنوب لبنان
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت بسقوط طائرة تجسس إسرئيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان.

ونقلت قناة الميادين عن مصادر مطلعة أن الطائرة سقطت في منطقة خلّة مريم دون معرفة أسباب سقوطها، وأن طائرة تجسس أخرى قامت باستهداف الطائرة الأولى بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.

من جهته أكد الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة من دون طيار في منطقة مفتوحة جنوب لبنان بسبب عطل تقني.

 المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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