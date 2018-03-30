التحالف العربي: السعودية أكثر الدول عرضة للصواريخ الباليستية

أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن السعودية من أكثر الدول عرضة للصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن الحوثيين أطلقوا 104 صواريخ على المملكة.

وقال المالكي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "استهداف 4 مدن ذات كثافة سكانية داخل دولة واحدة في آن واحد، هو حدث نادر في التاريخ العسكري".

وشدد المتحدث باسم التحالف العربي على أن الدول المشاركة فيه، قدمت أدلة تدين الحكومة الإيرانية عبر القنوات الرسمية للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي، وأن هذه الأدلة تحمل حقائق لا يمكن إنكارها من تورط طهران في دعم جماعة "أنصار الله" الحوثيين بالأسلحة والمعدات العسكرية.

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وأضاف: "يوجد خبراء في الأراضي اليمنية، إلى جانب الميليشيات، بالإضافة إلى ضبط الكثير من الأسلحة، أما الصواريخ الباليستية التي توجد في اليمن، فجاءت عن طريق الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة مثل الحديدة".

وأشار العقيد المالكي إلى أن بلاده تحتفظ بحق الرد على إيران، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن النفس، مؤكدا أن المملكة "لا تواجه خطر هذه الميليشيات وحدها، فدول العالم تواجه الخطر ذاته في حال انتقلت هذه القدرات أو التقنيات".

المصدر: وكالات