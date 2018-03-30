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فلسطينيو الخط الأخضر يشاركون في "مسيرات يوم الأرض"

أخبار العالم العربي

فلسطينيو الخط الأخضر يشاركون في
mohammed yasin/ معا
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شارك آلاف الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في مسيرة مركزية في بلدة عرابة داخل الجليل إحياء للذكرى الثانية والأربعين لـ "يوم الأرض".

وقد التحمت مع هذه المسيرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بمشاركة أعضاء كنيست عرب ورؤساء سلطات محلية ورجال دين من الطوائف المختلفة، بمسيرات أخرى انطلقت من مدينة سخنين وبلدة دير حنا لتلتقي بمسيرة عرابة وهي البلدات التي تعرف بمثلث يوم الأرض حيث شهدت قبل اثنين وأربعين عامًا مواجهات بين الفلسطينيين الذين خرجوا للاحتجاج على مصادرة آلاف الدونومات من أراضيهم وقوات الأمن الإسرائيلية التي قمعت احتجاجاتهم بالنار ما أسفر عن مقتل ستة فلسطينيين وجرح المئات​​​.

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ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بمنح الشعب الفلسطيني حقه وإعادة الأراضي التي صودرت عام 1976، وأكدوا على مواصلتهم الدفاع عما تبقى من أراضيهم والتصدي لسياسات إسرائيل المستمرة بهدم البيوت والتضييق على البلدات العربية ومصادرة الأراضي.

المصدر: سبوتنيك

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