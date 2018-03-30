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رويترز: مقتل جندي بريطاني جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع في سوريا

رويترز: مقتل جندي بريطاني جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع في سوريا

أخبار العالم العربي

رويترز: مقتل جندي بريطاني جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع في سوريا
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