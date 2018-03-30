بوتين يرد التهنئة للسيسي

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وجاء في البرقية حسب المكتب الصحفي للكرملين اليوم: "أظهرت نتائج الانتخابات بوضوح مكانتكم بين مواطنيكم، والنهج الذي تتبعونه في حل المهام الاجتماعية والاقتصادية العاجلة وكذلك تعزيز الاستقرار في بلادكم".

وأضاف بوتين في البرقية: "آمل في أن نوفر بجهودنا المشتركة، استمرار التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في كافة المجالات، وفي تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية، ومواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية. وهذا بلا شك، يصب في مصلحة الشعبين الصديقين في بلدينا".

وتنافس على الرئاسة مرشحان هما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لفترة ثانية من 4 سنوات، وموسى مصطفى موسى رئيس "حزب الغد" الليبرالي، فيما تغيّب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد.

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وبيّنت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية وفقا لوسائل الإعلام المصرية، فوز السيسي بولاية ثانية بنسبة 92% من جملة أصوات الناخبين مقابل 3% لمنافسه موسى مصطفى موسى.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري، كان قد أرسل بدوره في 19 من مارس برقية تهنئة لنظيره الروسي، بمناسبة فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الروسية.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان