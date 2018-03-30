التحالف الدولي يعلن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه بسوريا

أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش مقتل اثنين من عناصره وجرح 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوريا مساء أمس الخميس.

وكتب المتحدث باسم التحالف العقيد ريان ديلون في تويتر اليوم الجمعة: "قتل اثنان من أفراد قوات التحالف وجرح خمسة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوريا في حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش في 29 مارس الحالي".

وأضاف، أن المصابين تلقوا الرعاية الفورية ونقلوا لتلقي المزيد من العلاج.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم كشف أسماء القتيلين وفقا لتقدير السلطات الوطنية ذات الصلة، رافضا الإعلان عن تفاصيل الحادث، الذي قال إن التحقيق في ملابساته لا يزال مستمرا.

Two @CJTFOIR personnel were killed and five wounded by an improvised explosive device March 29 in Syria. Our prayers are with their families, friends and fellow service members. Names of the deceased will be released at discretion of national authorities. pic.twitter.com/k7nnmdcWMV — OIR Spokesman (@OIRSpox) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

المصدر: Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve

متري سعيد