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التحالف الدولي يعلن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه بسوريا

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التحالف الدولي يعلن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه بسوريا
Globallookpress Joseph M. Booth
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أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش مقتل اثنين من عناصره وجرح 5 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوريا مساء أمس الخميس.

وكتب المتحدث باسم التحالف العقيد ريان ديلون في تويتر اليوم الجمعة: "قتل اثنان من أفراد قوات التحالف وجرح خمسة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في سوريا في حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش في 29 مارس الحالي".

وأضاف، أن المصابين تلقوا الرعاية الفورية ونقلوا لتلقي المزيد من العلاج.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم كشف أسماء القتيلين وفقا لتقدير السلطات الوطنية ذات الصلة، رافضا الإعلان عن تفاصيل الحادث، الذي قال إن التحقيق في ملابساته لا يزال مستمرا.

المصدر: Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve

متري سعيد

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