مرسي لتواضروس الثاني: أنت اختيار رباني

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية خلال استقبال وفد الكنيسة الإنجيلية، عن أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، هو من اعتمد اختياره بطريركا.

وأكد بابا الإسكندرية أن مرسي، قال له عند اختياره: "أنت اختيار رباني".

وفي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، قال البابا إنه "تربى تربية مصرية معتدلة"، مشيرا إلى أن الأقباط كانوا ورقة مهملة، لكنهم اليوم أصبحوا عنصرا فاعلا، وأن حادث شهداء ليبيا أظهر عمق إيمان الأقباط، وثباتهم .

وأضاف أن العلاقة بين الدولة والكنيسة الآن جيدة و"نعمة من ربنا".

وأكد البابا خلال استقباله وفد الطائفة الإنجيلية "أن الحادث الإرهابي الذي وقع في كنيسة القديسين في الإسكندرية، أواخر 2010 كان فاصلة بين علاقة الكنيسة والدولة، موضحا أن فترة حكم مبارك كانت الدولة رخوة، ولم تتخذ إجراءات جادة تجاه الأحداث الطائفية".

المصدر:"صحف مصرية"