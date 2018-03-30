طهران لباريس: تسليح المعتدي واتهام الآخرين لن يحقق شيئا

انتقدت الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي اتهم فيها إيران بمدّ جماعة الحوثي في اليمن بالأسلحة.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "هكذا ادعاءات ومزاعم خاطئة وكاذبة وتكرارها من بعض دول المنطقة وخارجها لن يغير في إرادة إيران، وسعيها لإطلاع الرأي العام العالمي على موقفها تجاه إحدى الكوارث البشرية المؤلمة في التاريخ المعاصر، والتي تتلخص في ظلم الشعب اليمني الأعزل".

وأضاف: "على شعوب الدول التي تصدر السلاح للسعودية إدراك أن تزويد حكوماتها للسعودية بالأسلحة المتطورة للاعتداء على اليمن، يجعلها ضالعة في أسوأ كارثة بشرية في التاريخ المعاصر المتمثلة بجرائم الحرب اليومية المرتكبة بحق الشعب اليمني".

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ودعا قاسمي المسؤولين الفرنسيين إلى "الرجوع إلى تعاليم الكثير من المفكرين الفرنسيين، والتفكير بمفهوم الإنسان والإنسانية والعدالة وحقوق الإنسان بدلا من الاهتمام بحجم صفقات الأسلحة إلى المعتدين، وتسليح المعتدي. اتهام الآخرين لن يحقق شيئا، والضمائر الحية في العالم ستكون المراقب والحكم النهائي".

واتهم وزير الخارجية الفرنسي أمس الخميس إيران بمدّ جماعة الحوثي في اليمن بأسلحة استخدم بعضها في ضرب المدن السعودية مؤخرا.

المصدر: تسنيم

أحمد باديان