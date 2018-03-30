ظريف: انخراط واشنطن في حرب اليمن يفوق التصور

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دور الولايات المتحدة في حرب اليمن لا يقتصر على التخطيط فقط، بل "يفوق التصور" مدى انغماسها في الحرب.

وقال ظريف في تغريدة إن الدعم التسليحي الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية ضد العاصمة اليمنية صنعاء المتمثل في "تقديم القنابل وإحداثيات الأهداف والوقود للمقاتلات السعودية ليس كافيا على ما يبدو".

It's official: Supplying bombs, targets and refueling #Saudi warplanes is apparently not enough. US now proclaiming that it's "doing the planning" in war on #Yemen too. US complicity in world's biggest humanitarian disaster unfathomable. — Javad Zarif (@JZarif) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

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وتابع: "واشنطن تقول الآن إنها تتولى تخطيط حرب اليمن. لكن حجم مشاركتها في أكبر كارثة إنسانية في العالم يفوق التصور".

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، وعلى العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

المصدر: وكالات

أحمد باديان