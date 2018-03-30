بن سلمان يحذر من حرب محتملة مع إيران

حذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من اندلاع حرب محتملة مع إيران في غضون 10 إلى 15 سنة إذا فشلت جهود الرياض في تجنب الصراع العسكري.

وقال بن سلمان في حديث لصحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة: "يجب أن ننجح في تجنب نزاع عسكري مع إيران وفي حال لم ننجح في ذلك، فعلى الأرجح سيكون لدينا حرب مع إيران في غضون الـ10-15 سنة القادمة".

ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات أشد ضد طهران من أجل تجنب المواجهة العسكرية في المنطقة وأضاف: "يجب تشديد العقوبات لزيادة الضغط على النظام الإيراني".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي التقى الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، قد حذر عدة مرات من أنه قد يلجأ إلى إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن حلفاءه الأوروبيين يضغطون على إدارته للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

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واتهم بن سلمان في تصريحات سابقة الحكومة الإيرانية بالسعي لتطوير الأسلحة النووية لكي تستطيع العمل في الشرق الأوسط بحرية دون خوف من معاقبتها، مشددا على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد بدل الصفقة الحالية مع إيران ما يضمن عدم حصولها على السلاح النووي.

المصدر: نوفوستي، وكالات

نتاليا عبدالله