 
مباشر

بن سلمان يحذر من حرب محتملة مع إيران

أخبار العالم العربي

بن سلمان يحذر من حرب محتملة مع إيران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1p8

حذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من اندلاع حرب محتملة مع إيران في غضون 10 إلى 15 سنة إذا فشلت جهود الرياض في تجنب الصراع العسكري.

وقال بن سلمان في حديث لصحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة: "يجب أن ننجح في تجنب نزاع عسكري مع إيران وفي حال لم ننجح في ذلك، فعلى الأرجح سيكون لدينا حرب مع إيران في غضون الـ10-15 سنة القادمة". 

ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات أشد ضد طهران من أجل تجنب المواجهة العسكرية في المنطقة وأضاف: "يجب تشديد العقوبات لزيادة الضغط على النظام الإيراني".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي التقى الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، قد حذر عدة مرات من أنه قد يلجأ إلى إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن حلفاءه الأوروبيين يضغطون على إدارته للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرياض: لدينا خيارات إذا أحجمت أمريكا عن صفقة النووي

واتهم بن سلمان في تصريحات سابقة الحكومة الإيرانية بالسعي لتطوير الأسلحة النووية لكي تستطيع العمل في الشرق الأوسط بحرية دون خوف من معاقبتها، مشددا على ضرورة إبرام اتفاق نووي جديد بدل الصفقة الحالية مع إيران ما يضمن عدم حصولها على السلاح النووي.

المصدر: نوفوستي، وكالات 

نتاليا عبدالله 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة