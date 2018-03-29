العثور على معمل لتصنيع القذائف في الغوطة الشرقية

عثرت وحدات الجيش السوري خلال تمشيطها بلدات وقرى الغوطة الشرقية على مقرات ومشاف ميدانية ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة والقذائف، كان المسلحون يستهدفون بها المدنيين في دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن أحد القادة الميدانيين في بلدة سقبا، أن وحدة من الجيش عثرت خلال عمليات التمشيط على مقر وغرفة عمليات تابعة لإرهابيي "فيلق الرحمن" في البلدة يضم أجهزة اتصال متطورة وورشة لتأمين الاتصالات بين الجماعات الإرهابية، إضافة إلى طائرة استطلاع تسير عن بعد.

وأضاف أن "المعمل يمتد على طابقين ومجهز بكافة المعدات لتصنيع العبوات الناسفة والقذائف الصاروخية وقذائف الهاون، إضافة إلى مخارط للتصنيع".

وعثرت وحدات الجيش العربي السوري أمس خلال تمشطيها مدينة حرستا في الغوطة الشرقية على ألغام إسرائيلية وشبكات كبيرة من الأنفاق كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها في التنقل وتخزين أسلحتها وذخيرتها.

وأكد البيان أن التفتيش شمل مدينة حرستا وبلدات سقبا وحزة وعين ترما في الغوطة الشرقية.

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المصدر: سانا