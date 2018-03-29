قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مدينة أجدابيا الليبية

أسفر تفجير انتحاري استهدف البوابة الشرقية لمدينة إجدابيا شرقي ليبيا عن مقتل 7 جنود، وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى "امحمد المقريف" في المدينة لتلقي العلاج بعد إصابتهم في التفجير، مبينا أن حالتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والخطرة.

وذكرت مصادر أمنية أن الهجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة على البوابة الشرقية لمدينة إجدابيا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد تعرضت قوات "عملية الكرامة" إلى سلسلة هجمات في الشهر الأخيرة، كان آخرها هجوم نفذه انتحاري على بوابة الستين جنوب مدينة إجدابيا منذ ثلاثة أسابيع وأدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم مهاجران، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: وكالات

نادر همامي