مطالب بإلقاء القبض على شاب شتم الناخبين في مصر (فيديو)

تقدم الإعلامي المصري أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسؤوليتي"، ببلاغ للنائب العام نبيل صادق، ضد شاب مصري نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سبابا وشتما.

وأكد موسى أن الشاب أهان وسب خلال الفيديو جموعا من الشعب المصري أمام أحد مقرات اللجان الانتخابية، مؤكدا أن الشاب لا يستحق حمل الجنسية المصرية، مطالبا بالقبض عليه والتحقيق معه.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشاب لا يمت للشعب المصرى بصلة ولا ينم عن البيئة التى تربى فيها ولا علاقة له بشباب مصر أبدا، مضيفا أن جميع الملايين المصريين يقدمون بلاغا ضد هذا الشاب الذى مر على إحدى اللجان وشتم وسب الناخبين، مطالبا النائب العام بإصدار أمر بالقبض عليه والتحقيق معه.

المصدر: "صحف مصرية"