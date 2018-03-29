المتحدث باسم الخارجية المصرية ينفي الإدلاء بتصريحات حول السودان وحلايب

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لمراسلتنا في مصر أن يكون قد أدلى بتصريحات لوسائل إعلام سعي القاهرة الرد على شكوى السودان في الأمم المتحدة.

وكانت صحيفة "التحرير" المصرية أشارت إلى أن الخارجية المصرية أعلنت رفضها القاطع لما انطوى عليه الخطاب السوداني الأخير المقدم لمجلس الأمن بشأن حلايب وشلاتين، وأعلنت أنها توجهت بخطاب مماثل إلى الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني.

المصدر: RT