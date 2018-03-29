الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على جازان جنوب المملكة

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن منظومة الدفاع الجوي في المملكة اعترضت صاروخا بالستيا أطلقه المسلحون الحوثيون على جازان جنوبي البلاد.

وأظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودي للصاروخ في سماء جازان.

وأطلقت جماعة "أنصار الله" الحوثي عدة صواريخ على الأراضي السعودية، ورغم أنها لم تلحق ضررا يذكر، إلا أنها أدت إلى زيادة التوتر بين الرياض وطهران.

وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأجزاء الصواريخ والخبرات، وهو ما تنفيه إيران والحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى من اليمن.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية يقود عملية عسكرية منذ العام 2015، لدعم قوات حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتي أطاحت بها جماعة الحوثي في سبتمبر عام 2014.

وتسببت الأزمة في اليمن بمقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتشريد نحو مليونين، وتفشي الجوع والمرض.

المصدر: وكالات