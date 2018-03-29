إسرائيل تعتقل طفلين فلسطينيين شمالي القدس

اعتقلت القوات الإسرائيلية طفلين فلسطينيين بعد اقتحام منزل ذويهما في حي بيت حنينا شمال القدس، مدعية أنهما قاما بإلقاء الحجارة على دورياتها.

وقال رئيس لجنة ذوي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب: "قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين عقب اقتحام منزليهما في الحي، وهما.. أمير أبو أرميلة 8 سنوات، وحاتم 10 سنوات".. "مخابرات الاحتلال ادعت أنهما قاما بإلقاء الحجارة".

وفي سياق منفصل، أفادت الشرطة الإسرائيلية، باعتقال شاب فلسطيني في مدينة بئر السبع في الجنوب، عقب إعلان حالة الاستنفار بحجة نية فلسطيني تنفيذ عملية في المدينة.

وجاءت عملية الاعتقال بعد قرابة ساعتين من إعلان حالة تأهب في صفوف عناصر الأمن والشرطة الإسرائيلية للاشتباه "بحدث أمني" في مدينة بئر السبع.

وقالت مصادر عبرية: إن "الشرطة طلبت من سكان في المدينة اليقظة والحذر، والإبلاغ عن أي حدث استثنائي يشاهدونه".

وأوضحت المصادر، أن الشرطة نشرت أعدادا كبيرة من عناصرها في المدينة، ونصبت الحواجز العسكرية وبدأت بشن عمليات بحث وتمشيط بمساندة طائرة مروحية.

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وطالب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، سكان المستوطنات بما يسمى بـ"غلاف غزة" حمل السلاح ابتداء من يوم الجمعة المقبل، تحسبا لدخول فلسطينيين من القطاع في يوم الأرض.

ويستعد الفلسطينيون الجمعة المقبل لإطلاق مسيرات "العودة" من خمس مناطق قريبة من الحدود بهدف العودة إلى قراهم التي هجروا منها عام 1948، ويؤكد القائمون على هذه المسيرات أنها "سلمية".

المصدر: معا