وزير الدفاع الروسي: العسكريون الروس منعوا قيام الانتحاريين بتفجير حافلات النازحين في الغوطة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن العسكريين الروس حالوا دون تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت حافلات نقل المدنيين من الغوطة الشرقية مؤكدا نزع وإبطال مفعول 48 حزاما ناسفا.

وقال وزير الدفاع الروسي خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في موسكو: "نتلقى كل يوم معلومات من المدنيين، ووصلتنا قبل 4 أيام معلومة بشأن التحضير لعملية استفزازية بأحزمة ناسفة، كان سينفذها انتحاريون، في الحافلات، التي تقل النازحين، وتأكدنا للأسف من صحة هذه المعلومة".

وأضاف شويغو أن العسكريين الروس تمكنوا يوم الاثنين الماضي من مصادرة 7 أحزمة ناسفة، كما صادروا يوم الثلاثاء 32 حزاما ناسفا.

وتابع وزير الدفاع الروسي: "ليس صعبا أن نتصور ماذا كان سيحصل لو تمكن هؤلاء الانتحاريون من تفجير أنفسهم داخل حافلات تقل نساء وأطفالا".

وقال شويغو: "نعول على أنه خلال الأيام القريبة، على الأرجح يوم الأحد أو الإثنين، سنبدأ إعادة الناس الى منازلهم في الغوطة الشرقية وستبدأ هناك الحياة الطبيعية وأعمال إعادة الإعمار"​​​.

من جانبه أعلن دي ميستورا، أن الأمم المتحدة ستبعث خبراء إلى دمشق للمساعدة في إعادة إعمار المدينة.

كما أكد المبعوث الأممي أنه ناقش مع شويغو إمكانيات تنفيذ مخرجات مؤتمر سوتشي وتسوية المشاكل الإنسانية.

المصدر: وكالات

نادر همامي